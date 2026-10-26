Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde denizin metrelerce gerilemesiyle birlikte daha önce yalnızca teknelerle ulaşılabilen açık deniz adaları anakarayla birleşti.

Suların çekildiği çorak alanların doğal yollara dönüşmesi sonucu yerel halk ve sürücüler artık eski adalara doğrudan otomobilleriyle geçiş yapmaya başladı. Jeologların aktardığı verilere göre yaşanan bu devasa çekilme, Dağıstan'ın toplam yüzölçümünü 50,3 bin kilometrekareden yaklaşık 53 bin kilometrekareye çıkararak ülkeye binlerce kilometrekarelik yeni kara parçası kazandırdı.

SU KAYBININ ULAŞTIĞI BOYUTLAR KORKUNÇ

Rusya Bilimler Akademisi Oşinoloji Enstitüsü'nün paylaştığı kritik raporlar, su kaybının ulaştığı korkutucu boyutu gözler önüne seriyor. 1996 yılından bu yana Hazar Denizi'nin yüzölçümünde 28,6 bin kilometrekarelik kayıp yaşanırken, yıllık çekilme hızının son dönemde yaklaşık üç kat artarak 8 santimetreden 22 santimetreye fırladığı kaydedildi.

Uzmanlar bu tarihi kuraklığın temelinde küresel ısınmaya bağlı aşırı buharlaşma ile Hazar'ı besleyen en büyük can damarı olan Volga Nehri'ndeki su debisinin ciddi oranda düşmesinin yattığını vurguluyor.

EKOLOJİ DENGE UÇURUMA SÜRÜKLENİYOR

Ortaya çıkan yeni kara parçaları lojistik ve ulaşım açısından sıra dışı bir kolaylık sağlasa da ekolojik dengeyi uçurumun kenarına sürüklüyor. Bilim insanları, suların bu hızla çekilmeye devam etmesi halinde özellikle deniz kuşlarının en önemli üreme merkezlerinden biri olan Nordovıy Adası'nın da tamamen karaya bağlanacağı uyarısında bulunuyor. Yırtıcı hayvanların ve insan müdahalesinin ada ekosistemine doğrudan erişebilecek olması, bölgedeki yaban hayatı ve kuş popülasyonunun geleceğini ciddi şekilde tehlikeye atıyor.