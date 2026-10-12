New York eyaletindeki Cornell Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada, yünün suyu emme ve taşıma özelliği ile siyah yüzeylerin güneş ışığını ısıya dönüştürme kapasitesi bir araya getirildi. Araştırmacılar, yüksek enerji tüketen geleneksel tuzdan arındırma yöntemlerine alternatif olabilecek bir sistem geliştirmek amacıyla farklı malzemeleri ve tasarımları test etti.

YÜNÜN RENGİ SU ÜRETİMİNDE BELİRLEYİCİ OLDU

Çalışmada kullanılan siyah yün, güneş ışığını emerek suyun buharlaşması için gereken ısıyı sağlıyor. Yünün lifli yapısı ise tuzlu suyu sürekli olarak buharlaşma yüzeyine taşıyor. Böylece güneş enerjisinden yararlanılarak suyun tuzdan ayrılması mümkün hale geliyor.

Buharlaşma sırasında tuz suda kalırken ortaya çıkan su buharı, ayrı bir yüzeyde yoğunlaştırılarak toplanabiliyor. Araştırmacılar, bu süreçte yalnızca suyun buharlaşmasını değil, yüzeyde tuz birikmesini önlemeyi de hedefledi. Çünkü tuz kristallerinin birikmesi, benzer sistemlerde zamanla su üretimini azaltan önemli sorunlardan biri olarak görülüyor.

SAATTE 2,43 LİTRE TATLI SU ELDE EDİLDİ

Araştırmanın sonuçlarına göre geliştirilen en verimli düzenek, test koşullarında saatte metrekare başına 2,43 kilogram su buharlaştırma kapasitesine ulaştı. Sistemin 10 saat boyunca belirgin bir tuz birikimi olmadan çalışması da araştırmanın dikkat çeken bulguları arasında yer aldı.

Elde edilen sonuçlar, siyah yünün güneş enerjisiyle çalışan tuzdan arındırma sistemlerinde kullanılabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte söz konusu miktar, doğrudan kullanıma hazır içme suyu üretimiyle aynı anlama gelmiyor. Buharın toplanması, yoğunlaştırılması ve elde edilen suyun kalitesinin değerlendirilmesi de sürecin önemli aşamalarını oluşturuyor.

Araştırmacılar, yöntemin özellikle tatlı su kaynaklarının sınırlı olduğu kıyı bölgelerinde kullanılabilecek sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Ancak teknolojinin günlük kullanımda ne kadar su sağlayabileceğinin belirlenmesi için daha büyük ölçekli ve uzun süreli denemelere ihtiyaç bulunuyor.