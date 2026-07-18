Elektrikli araçlardan batarya teknolojilerine kadar birçok stratejik alanda kullanılan kritik minerallere yönelik talep artarken, bilim insanları bu kaynakların gelecekte okyanuslardan sağlanabileceğini ortaya koyan önemli bir araştırmaya imza attı.

ABD Enerji Bakanlığı'nın desteklediği çalışma kapsamında, deniz suyunda çözünmüş halde bulunan magnezyum, lityum, nikel ve nadir toprak elementlerinin ekonomik ve çevre dostu yöntemlerle ayrıştırılması hedefleniyor.

Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı'ndan kimyasal okyanus bilimci Jessica Cross, okyanus suyunun yalnızca yüzde 0,1'indeki kritik minerallerin tamamen geri kazanılması halinde, insanlığın yaklaşık 50 bin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı miktarın karşılanabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, bu hedef doğrultusunda "paralel akışlı reaktör" adı verilen yeni bir sistem geliştirdi. Modüler yapıya sahip reaktörde deniz suyu ile sodyum hidroksit birbirine karışmadan yan yana akıtılıyor ve temas noktasında yüksek saflıkta magnezyum hidroksit elde ediliyor. Yeni yöntemin, geleneksel üretim süreçlerindeki birçok aşamayı ortadan kaldırarak enerji ve maliyet avantajı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Bilim insanları, sistemin tam kapasiteyle büyük ölçekli deniz suyu arıtma tesislerine entegre edilmesi halinde günlük yüz binlerce kilogram magnezyum hidroksit üretilebileceğini öngörüyor. Ayrıca mineral ayrıştırma sonrasında ortaya çıkan yoğun tuzlu suyun da endüstriyel asit ve baz üretiminde ya da deniz yosunu yetiştiriciliğinde değerlendirilmesi planlanıyor.

Uzmanlar, teknolojinin henüz ticari ölçekte kullanılmadığını vurgularken, enerji tüketimi, üretim maliyeti, geri kazanım verimliliği ve çevresel etkiler konusunda yapılacak çalışmaların belirleyici olacağını ifade ediyor. Başarılı sonuçlar alınması halinde okyanuslar, temiz enerji ve yüksek teknoloji sektörleri için kritik minerallerin en önemli kaynaklarından biri haline gelebilir.