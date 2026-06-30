Araştırmacılar, sistemin temelinde uzun ömürlü özel bir hidrojel malzemenin bulunduğunu belirtiyor. Bu malzeme gece boyunca suyu bünyesine alıyor, gündüz ise güneşin oluşturduğu ısıyla su buharını serbest bırakıyor. Elde edilen buhar yoğunlaştırılarak temiz içme suyuna dönüştürülüyor. Teknolojinin en önemli avantajlarından biri ise harici elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan çalışabilmesi.

190'DAN FAZLA KULLANIMDA PERFORMANSINI KORUDU

Araştırmacılar daha önce geliştirdikleri hidrojel sistemlerinde önemli bir dayanıklılık sorunu yaşandığını belirtiyor. Yaklaşık 30 kullanım döngüsünden sonra bozulan malzeme hem verimini kaybediyor hem de su kalitesini riske atıyordu.

Yeni çalışmada ise hidrojelin temas ettiği metal yüzeye korozyon önleyici özel bir kaplama uygulandı. Böylece malzemenin ömrü büyük ölçüde uzatıldı. Laboratuvar testlerinde sistem, 190'dan fazla su toplama döngüsü boyunca yapısını korurken, yüksek sıcaklıklarda yapılan uzun süreli denemelerde de sekiz aydan uzun süre dayanıklılığını sürdürdü.

KURAK BÖLGELER İÇİN DÜŞÜK MALİYETLİ ÇÖZÜM

Araştırma ekibi, teknolojinin özellikle temiz su kaynaklarının sınırlı olduğu kurak bölgelerde kullanılmasını amaçlıyor. Sistemin güneş enerjisiyle çalışması ve hareketli parça içermemesi sayesinde bakım ihtiyacının da düşük olması bekleniyor.

Bilim insanları şimdi cihazın daha büyük ölçekli versiyonları üzerinde çalışıyor. Amaç, tek bir panelle bir ailenin günlük içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaşmak ve teknolojiyi ticari kullanıma uygun hale getirmek. Çalışmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.