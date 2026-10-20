Artan nüfus ve su ihtiyacını karşılamak için başlatılan projede deniz suyu, özel filtreleme sistemlerinden geçirilerek kullanılabilir hale getirilecek. Dubai'nin en büyük su yatırımlarından biri olan tesis, kentin gelecekteki su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayacak.

2 MİLYON KİŞİNİN SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Dubai Elektrik ve Su İdaresi (DEWA) tarafından yürütülen Hassyan projesi, dünyanın en büyük deniz suyu arıtma tesislerinden biri olacak. Yaklaşık 3,38 milyar Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine (920 milyon dolar) mal olan tesisin, tam kapasiteye ulaştığında 2 milyon kişinin içme suyu ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Projenin ilk aşamasında denizden alınan su, ters ozmoz adı verilen yöntemle arıtılacak. Bu işlemde deniz suyu yüksek basınç altında özel zarlardan geçirilerek tuzdan ve diğer istenmeyen maddelerden ayrılıyor.

Tesisin tüm aşamalarının 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Projenin gidişatına yönelik yapılan resmi açıklamalarda, ilk aşamadaki inşaat çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı ve projenin takvime uygun olarak son aşamasına doğru ilerlediği bildirildi.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE SU ÜRETECEK

Projenin en dikkat çekici özelliklerinden biri de deniz suyunun arıtılmasında güneş enerjisinden yararlanılacak olması. Böylece geleneksel arıtma tesislerine kıyasla enerji tüketiminin ve karbon salımının azaltılması hedefleniyor.

Tesiste kullanılacak teknolojiyi sağlayan Veolia şirketine göre bir metreküp suyun arıtılması için yaklaşık 2,9 kilovatsaat elektrik harcanacak. Bu teknoloji sayesinde büyük miktarda deniz suyunun daha düşük enerji tüketimiyle içme suyuna dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Dubai yönetimi, Hassyan tesisini kentin artan su talebine karşı uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriyor. Tesis tamamlandığında günlük yaklaşık 818 milyon litre arıtılmış su üretim kapasitesiyle Dubai'nin içme suyu altyapısını güçlendirecek.