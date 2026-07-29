Okyanustan çekilen tuzlu suyu kentsel ölçekte içme suyuna çevirecek Ghubrah III tesisinde devasa denizaltı altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Günlük 300 bin metreküp arıtılmış su üretim kapasitesine sahip olan mega tesis, kent şebekesini kesintisiz içme suyuyla besleyecek.

DEV DİZAYNLI DENİZALTI HATTI NASIL KURULDU?

Tesisin okyanustan su çekmesini sağlayan altyapı, 2 bin milimetre çapında ve 1,24 kilometre uzunluğundaki iki adet fiberglas takviyeli plastik (FRP) borudan oluşuyor. Mühendislik firması Proes tarafından tasarlanan sistemde, ortalama deniz seviyesinin 10,5 metre altına yerleştirilen su alma kulesi vasıtasıyla tuzlu su kesintisiz olarak karadaki tesise aktarılıyor. Boru hatlarında kullanılan korozyona dayanıklı özel malzeme, deniz suyunun yüksek tuzluluğuna karşı yapının onlarca yıl yıpranmadan işlevini sürdürmesini sağlıyor.

TERS OZMOZ SİSTEMİ DENİZ SUYUNU NASIL İÇİLEBİLİR HALE GETİRİYOR?

Karaya ulaşan ham su, öncelikle membran yapısını bozabilecek tortu ve parçacıklardan arındırılmak üzere hazırlık filtrelerinden geçiriliyor. Ardından yüksek basınçlı pompalar vasıtasıyla ters ozmoz ünitesine sevk edilen su, çözünmüş tuz ve mikroskobik maddelerden ayrıştırılıyor. Bu işlem sonucunda bir tarafta şebekeye verilecek içme suyu elde edilirken, diğer tarafta yüksek tuz yoğunluğuna sahip atık sıvı ayrışıyor.

ATIK SU DENİZE NASIL GERİ TAŞINIYOR?

Tuzdan arındırma işlemi sonrasında ortaya çıkan yoğunlaştırılmış atık sıvı, su alma hattından tamamen bağımsız ayrı bir deşarj sistemiyle tekrar okyanusa iletiliyor. Deniz seviyesinin 7,75 metre altında yer alan ve her biri 1.600 milimetre çapında, yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki iki ayrı boru hattı atığı kıyıdan uzağa taşıyor. Boruların ucundaki özel difüzörler, atık sıvıyı tek bir noktadan salmak yerine farklı noktalara dağıtarak deniz ekosistemine yönelik etkiyi minimuma indiriyor.