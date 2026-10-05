Nature Energy dergisinde yayımlanan çalışmaya göre Deng Dehui ve Liu Yanting liderliğindeki ekip, hidrojen üretimi sırasında ortaya çıkan ve normalde kaybolan atık ısıyı yeniden kullanarak enerji verimliliğinde önemli bir atılıma imza attı.

Ticari elektroliz sistemlerinde harcanan elektriğin yaklaşık yüzde 30’u düşük kaliteli atık ısıya dönüşüyor. Çinli araştırmacılar, elektroliz ünitesini bir vakumlu damıtma kulesine bağlayarak bu ısının doğrudan deniz suyunu buharlaştırmada kullanılmasını sağladı.

Sistem, deniz suyunu 40 ila 50 santigrat derece gibi düşük sıcaklıklarda buharlaştırıp yoğunlaştırarak elektroliz için gerekli tatlı suyu kendi bünyesinde üretiyor. Doğrudan deniz suyu kullanımının yol açtığı korozyon ve kireçlenme sorunlarını bertaraf eden bu yöntem, tesisin ihtiyacından fazla tatlı su elde edilmesine de olanak tanıyor.

256 TON TATLI SU ÜRETTİ

Geliştirilen teknoloji, hidrojen ve tatlı su üretiminin yanı sıra geriye kalan yoğunlaştırılmış deniz suyundan uranyum, brom, tuz ve diğer kıymetli mineral kaynaklarının geri kazanılmasına imkan tanıyor.

Kurulan 250 kilovatlık pilot tesis, geleneksel alkali su elektrolizine kıyasla elektrik kullanım verimliliğinde yüzde 14,4 artış sağlarken; yılda yaklaşık 380 bin standart metreküp yüksek saflıkta hidrojen ve 256 ton tatlı su üretme kapasitesi sergiledi.