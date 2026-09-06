Virginia Üniversitesi öncülüğündeki araştırmacılar, kıyı boyunca çekilen yüksek çözünürlüklü hava fotoğraflarını yapay zekayla inceleyerek ölü ağaçları tek tek haritalandırdı. Çalışma, daha önce kullanılan uydu görüntülerinin gözden kaçırdığı çok sayıda hayalet ormanı da ortaya çıkardı.

6 MİLYONDAN FAZLASI ALÇAK BÖLGELERDE

Araştırmaya göre tespit edilen ölü ağaçların 6 milyondan fazlası deniz seviyesinden 5 metreden daha alçak ormanlık alanlarda bulunuyor. Ağaç ölümlerinin arkasındaki başlıca nedenlerden biri ise yalnızca su baskınları değil, denizden gelen tuzlu suyun toprağa ve yer altı sularına karışması.

Tuzluluk arttığında ağaç köklerinin suyu alması zorlaşıyor. Böylece ağaç, çevresinde su bulunmasına rağmen ihtiyaç duyduğu suyu kullanamaz hale geliyor. Zaman içinde yapraklarını kaybeden ağaçlar kuruyor ancak gövdeleri yıllarca ayakta kalabiliyor. Yan yana binlerce kuru ağacın bulunduğu bölgeler de hayalet orman görünümüne bürünüyor.

Araştırmacılar, gerçek sayının 10 milyonun da üzerinde olabileceğine dikkat çekiyor. Kullanılan yöntem devrilmiş ağaçları, canlı ağaçların altında kalan kuru gövdeleri ve tepesi çok küçük olan bazı ağaçları tespit edemiyor. Ayrıca kuruyan ağaçların tamamının tuzlu su nedeniyle öldüğü söylenemiyor; kuraklık ve böcekler de bazı bölgelerde etkili olabiliyor.

YOLLAR BİLE AĞAÇLARI KORUMUŞ

Araştırmada dikkat çeken bir başka sonuç ise kıyıdaki insan yapımı yapıların etkisi oldu. Su ile orman arasında bulunan yolların orman kaybını yüzde 40, setlerin ise yüzde 79 azalttığı hesaplandı. Bu yapıların tuzlu suyun iç bölgelere ilerlemesini kısmen engellediği düşünülüyor ancak araştırmacılar bunun uzun vadeli bir çözüm olmadığını belirtiyor.

Ağaçların ortadan kalktığı bazı bölgelerde zamanla tuza dayanıklı otlar ve çalılar yayılıyor ve eski orman alanları tuzlu bataklıklara dönüşüyor. Araştırmacılar, kıyıdaki bu değişimin yalnızca ağaçları değil, karbon depolama kapasitesini ve bölgedeki ekosistemleri de değiştirebileceğine dikkat çekiyor.

Henry Chi Hang Yeung ve Xi Yang'ın da aralarında bulunduğu araştırmacılar tarafından hazırlanan çalışma, Nature Sustainability dergisinde yayımlandı. Araştırmada yapay zeka ve bir metreden daha ayrıntılı hava görüntüleri kullanılarak Atlantik kıyısındaki ölü ağaçların bugüne kadarki en ayrıntılı haritalarından biri oluşturuldu.