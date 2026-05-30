Avustralya'da su güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen Belmont Desalinasyon Tesisi projesi, 2026 yılı itibarıyla deniz aşırı (offshore) çalışmaların başlamasıyla yeni bir evreye girdi. 530 milyon dolar yatırım bedeline sahip olan projenin, 2028 yılında tamamlanarak devreye alınması planlanıyor.

DENİZ TABANINA DEV BETONLAR YERLEŞTİRİLİYOR

Proje kapsamında, Nine Mile Plajı’ndan yaklaşık 800 metre açıkta deniz tabanına okyanus su alım yapısı inşa ediliyor. Çalışmaların güvenli ve stabil bir şekilde yürütülmesi için bölgeye "jack-up barge" tipi bir deniz platformu konumlandırıldı. İnşaat sürecinde, deniz tabanına yerleştirilecek prefabrik beton kesonlar kullanılarak su yakalama sistemi oluşturulacak.

PLAJIN ALTINDAN TÜNEL BAĞLANTISI

Denizden alınan suyun karadaki arıtma tesisine ulaştırılması için Nine Mile Plajı ve deniz tabanının altından geçecek özel bir tünel inşa edilecek. Bu yöntemle, plaj yüzeyindeki doğal yapının korunması ve kıyı şeridinde herhangi bir görsel veya fiziksel bozulma yaşanmaması hedefleniyor. Hunter Water yetkilileri, bu aşamayı projenin mühendislik açısından en karmaşık noktası olarak tanımlıyor.

GÜNLÜK 30 MİLYON LİTRE İÇME SUYU KAPASİTESİ

2028’de tam kapasiteyle çalışmaya başlaması öngörülen tesisin teknik verileri şu şekilde:

Günlük 30 megalitre (30 milyon litre) içme suyu.

Aşağı Hunter bölgesinin günlük ortalama su ihtiyacının %15'i.

Yağış miktarından bağımsız, alternatif bir su kaynağı oluşturarak kuraklık riskine karşı direnç sağlamak.

DENİZE GERİ VERİLECEK

Deniz ekosistemini korumak adına su alım yapısı, deniz canlılarının sisteme kapılmasını engelleyecek şekilde "düşük çekim hızıyla" tasarlandı. İşlem sonrası ortaya çıkan konsantre tuzlu suyun (brine) ise mevcut bir okyanus deşarj hattı aracılığıyla denize geri verilmesi planlanıyor.