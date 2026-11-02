Denizin dibinde oluşturulan bu engellerle geniş bir alanın korunması hedefleniyor. Çalışmanın merkezinde, deniz tabanına zarar verdiği gerekçesiyle uzun süredir tartışılan bir balıkçılık yöntemi yer alıyor.

116 KİLOMETREKARELİK ALANA YERLEŞTİRİLİYOR

Greenpeace, Kuzey Denizi'ndeki koruma alanlarında dip trolüyle balıkçılığı engellemek amacıyla büyük kayaları deniz tabanına yerleştiriyor. Çalışma kapsamında yaklaşık 116 kilometrekarelik bir alanın korunması amaçlanıyor.

Dip trolü yönteminde ağır balık ağları deniz tabanı boyunca sürükleniyor. Bu işlem sırasında deniz tabanındaki yaşam alanları zarar görebiliyor ve burada yaşayan canlılar olumsuz etkilenebiliyor.

Denize bırakılan kayalar ise trol ağlarının bölgede kullanılmasını zorlaştıran fiziksel engeller oluşturuyor. Böylece balıkçı teknelerinin söz konusu alanlarda dip trolü yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

KORUMA ALTINDA OLMASINA RAĞMEN BALIKÇILIK SÜRÜYOR

Kayaların bırakıldığı bölge, İngiltere'nin doğu kıyısında bulunan Güney Kuzey Denizi Deniz Koruma Alanı içinde yer alıyor. Bölge, özellikle muturlar olarak bilinen küçük deniz memelilerinin korunması açısından önem taşıyor.

Greenpeace'in verilerine göre koruma statüsüne rağmen bölgede 2025 yılı boyunca dip trolü yapan tekneler 37 bin 200 saatten fazla avlandı. Çevre örgütü, mevcut koruma önlemlerinin yetersiz kaldığını savunuyor.

Kayalar, Greenpeace'e ait Arctic Sunrise gemisiyle bölgeye taşındı. Örgüt, oluşturduğu 116 kilometrekarelik alanı bir tür deniz parkı ilan ederken geminin diğer endüstriyel balıkçılık faaliyetlerini engellemek amacıyla bölgede devriye gezeceğini açıkladı.