Bilim insanları, yenilenebilir enerji alanında ezber bozan bir başarıya imza atarak denizin 10 metre derinliğinde güneş panellerini başarıyla test etti. Daha önce bu teknoloji için pratik görülmeyen derinliklerde gerçekleştirilen çalışma, su altı ekipmanlarının yalnızca bataryalara bağımlı kalmadan çok daha uzun süre çalışabilmesinin önünü açıyor.

Prestijli bilim dergisi Joule’de yayımlanan araştırma, su altı güneş enerjisi çalışmalarını en fazla iki metre derinlikle sınırlı kalan önceki araştırmaların ötesine taşıyor. Güney Çin Denizi’ndeki Weizhou Adaları açıklarında yürütülen iki saatlik saha denemesinde, özel tasarlanmış paneller 10 metre derinlikte güneş ışığından doğrudan elektrik üretti.

Su altında derinlere inildikçe güneş ışığı hızla zayıflasa da, mavi ve yeşil ışık dalga boyları daha alt katmanlara ulaşabiliyor. Araştırmacılar, geleneksel silisyum yerine bu dalga boylarını emebilecek şekilde ayarlanan "perovskit" adlı malzemeyi tercih etti. Laboratuvar ortamındaki simülasyonlarda hücreler, kendilerine ulaşan ışığın yaklaşık yüzde 35'ini elektriğe dönüştürdü.

CİHAZLAR DENİZ ALTINDA PERFORMANS KAYBI YAŞAMIYOR

Saha testlerinde ise 115 santimetrekarelik paneller, 2 metre derinlikte iki saatte 1.416 miliwatt-saat enerji üretirken, 10 metre derinlikte beklentileri aşarak 324 miliwatt-saat elektrik sağladı. Ayrıca yapılan dayanıklılık testleri, cihazların deniz altında performans kaybı yaşamadan yaklaşık beş buçuk yıl boyunca aralıksız çalışabileceğini gösterdi.

Kunming’deki Yunnan Üniversitesi ve Southwest United Graduate School araştırmacılarından Wen-Hua Zhang, çalışmanın yaklaşık 10 metre derinlikte su altı güneş hücrelerinin pratik olarak kullanılabileceğine dair ilk işlevsel kanıtı sunduğunu ve uygulama alanlarını genişlettiğini belirtti.

GÜNEŞ ENERJİSİ HER ALANA YAYILDI

Güneş enerjisi; Kenya'daki güneş enerjili ambulanslardan İsviçre'deki tren raylarına yerleştirilen panellere kadar şebekeden bağımsız çözümler sunmaya devam ediyor. Su altı güneş panelleri ise okyanustaki sensör, kamera ve haberleşme cihazlarının pil değişim ihtiyacını ortadan kaldırarak kalıcı bir güç kaynağı olmayı hedefliyor.

Ekip, bir sonraki aşamada teknolojinin daha derin sulardaki sınırlarını test etmeyi planlıyor.