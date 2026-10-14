Murphy Oil, Vietnam açıklarındaki Blok 15-1/05’te yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Şirket, Cuu Long Havzası'nda yeni bir rezervuar keşfedildiğini ve komşu sahada ticari üretime geçildiğini bildirdi.

3 BİN 834 METRE DERİNLİKTE PETROL BULUNDU

"White Camel North" olarak da adlandırılan Lac Da Trang North-1X kuyusunda yürütülen sondaj, deniz tabanının altına doğru toplam 3 bin 834 metre derinliğe ulaştı.

Çalışmalar sonucunda yaklaşık 40 metre kalınlığında petrol içeren kayaç katmanları belirlendi. Keşfin ne kadar petrol üretilebileceği ve ekonomik açıdan ne kadar değer taşıdığı ise henüz netleşmedi.

YENİ SAHADA PETROL ÜRETİMİ BAŞLADI

Aynı blokta bulunan ve "Golden Camel" olarak da adlandırılan Lac Da Vang sahasında 27 Eylül 2026'da üretime geçildi.

Şirket, yeni kuyuların devreye alınmasıyla üretimin aşamalı olarak artırılacağını açıkladı. Sahada 2028-2029 yıllarında günlük 10 bin ila 15 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşılması hedefleniyor.

YENİ KEŞİF MEVCUT TESİSLERE BAĞLANABİLİR

Murphy Oil, yeni keşfedilen kuyuyu üretime başlayan Lac Da Vang sahasının mevcut altyapısına bağlama seçeneğini değerlendiriyor.

Bu yöntemle yeni tesisler kurmak yerine deniz altı boru hatları ve ekipmanları kullanılarak maliyetlerin düşürülmesi ve üretime geçiş sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor. Ancak henüz kesin karar verilmiş değil.

BLOKTA ÜÇ ŞİRKET ORTAK

Blok 15-1/05'teki projede Murphy Oil'in iştiraki yüzde 40 payla yer alıyor. Diğer ortaklardan Vietnamlı PetroVietnam Exploration Production Corporation yüzde 35, Güney Koreli SK Earthon ise yüzde 25 hisseye sahip.

FİLDİŞİ SAHİLİ VE MEKSİKA KÖRFEZİ'NDE DE GELİŞMELER VAR

Murphy Oil, diğer bölgelerdeki çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi:

Fildişi Sahili: Açıklarda yürütülen sondaj çalışmalarında bir kuyuda 27 metre kalınlığında petrol içeren kayaç katmanı tespit edilirken, daha derin bir katmanda da hidrokarbon varlığı belirlendi.

Meksika Körfezi: Chinook kuyusunda üretim başladı. Kuyunun günlük brüt üretimi yaklaşık 15 bin varil petrol eşdeğerine ulaştı.