Hilton Head Island bölgesinde yürütülen proje, günün her saati devam eden yoğun bir operasyonla ilerliyor. Deniz üzerindeki dev makineler, okyanus tabanından kumu emerek boru hatları aracılığıyla kıyıya ulaştırıyor. Karada ise iş makineleri bu kumu yayarak sahilin eski genişliğini yeniden kazandırıyor.

EROZYONA KARŞI KORUMA HEDEFİ

Son yıllarda artan fırtınalar ve deniz seviyesindeki değişimler, sahillerde ciddi aşınmalara yol açtı. Bu proje ile hem kıyı şeridinin korunması hem de olası fırtınalara karşı doğal bir tampon oluşturulması hedefleniyor. Aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelinin korunması da öncelikler arasında yer alıyor.

DEVASA HACİMDE KUM TAŞINIYOR

Toplamda yaklaşık 2,2 milyon metreküp kumun deniz tabanından çıkarılarak sahile taşınması planlanıyor. Bu dev operasyon, kilometrelerce uzunluktaki sahil hattını kapsıyor ve farklı bölgelere belirli miktarlarda kum dağıtılıyor.

Çalışmalar birkaç aşamadan oluşacak şekilde planlandı. İlk etap tamamlanırken, ikinci aşama devam ediyor. Projenin son bölümünde ise ek koruma yapıları inşa edilerek kıyının daha kalıcı şekilde korunması amaçlanıyor.

DOĞAL YAŞAM DA GÖZ ÖNÜNDE

Projede yalnızca sahil genişletme değil, çevresel denge de dikkate alınıyor. Özellikle deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunması, planlamanın önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu çalışma, ABD’nin doğu kıyısında gerçekleştirilen en kapsamlı sahil yenileme projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.