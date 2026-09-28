Deniz tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, boş zamanlarını değerlendirmeye devam ediyor. Sık sık tekneyle denize açılan ve balık tuttuğu anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, bu kez arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Boğazı'nda objektiflere takıldı. BOĞAZ'DA AĞLA BALIK TUTTU Tatlıtuğ, arkadaşlarıyla özel bir tekneyle Boğaz'a açıldı. Ünlü oyuncunun ağ ile balık çektiği anlar çevredeki hayranlarının cep telefonu kameralarına yansıdı. Teknede keyifli vakit geçiren Tatlıtuğ'un deniz tutkusu bir kez daha ortaya çıktı. SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATMIŞTI Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz ağustos ayında sosyal medya hesaplarıyla gündeme gelmişti. Oyuncu, son dönemde daha aktif kullanmaya başladığı Instagram ve X hesaplarını kapatmıştı.

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