İkiz çocuklarının babası Reha Muhtar'ın hayatını kaybetmesinin ardından ünlü oyuncu Deniz Uğur, İstanbul’u terk ederek köye yerleşti. Yaşadığı derin hüznün ardından ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz'i yanına alan ünlü oyuncu, şehir hayatını tamamen arkasında bırakarak kendi bahçelerinde taze sebzeler yetiştirdiklerini açıkladı.

İSTANBUL’U TERK ETTİ KÖYE YERLEŞTİ

Aylar sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaparak içini döken ünlü oyuncu Deniz Uğur, çocuklarıyla birlikte kurduğu doğal yaşam düzenini anlattı. İstanbul’u terk edip, köye yerleştiğini söyleyen Uğur, "Çok şükür ailece iyiyiz. Bu yazı kendi aramızda yaralarımızı sarıp iyileşerek, sakin ve huzurlu geçirmek istedik. Bize çok iyi geldi" açıklamasında bulundu.

KENDİ SEBZE VE MEYVESİNİ YETİŞTİRİYOR

Yeni yaşamında beton binalar yerine toprakla uğraştığını söyleyen ünlü isim, kentin hengamesini tamamen hayatlarından çıkardıklarını belirtti. Kendi bahçelerinde taze sebzeler yetiştirdiklerini ve sadece güvendikleri kısıtlı bir çevreyle görüştüklerini aktaran Uğur, sabahları bülbül sesleriyle uyanarak ruhlarını dinlendirdiklerini dile getirdi.

“KUŞKULARIM YOK ALLAH’IN DEDİĞİ OLUR”

Yaşadığı fırtınalı süreçlerin ardından hayatını baştan aşağı değiştirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, zor günleri aşma yöntemini ise “Hiç kimse her şeyi birden aynı anda çözemez, bazen olayları teker teker ele almak gerekir. Ben de bunu yaptım” dedi. İçinin son derece rahat olduğunu vurgulayan Uğur, " “İçim rahat, çünkü gerçeği biliyorum; kul plan yapsa da nihayetinde hiç şüphesiz Allah'ın dediği olur” ifadelerini kullandı.