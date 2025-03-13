Oyuncu Deniz Uğur, geçen yıl eski haber spikeri Reha Muhtar'ın evinde düşerek hastaneye kaldırılmasının ardından oğlunun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra Nilüfer ve kızı ile konuşarak aralarındaki sorunu çözen Uğur Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi.

Deniz Uğur, eşi Erdinç Gülener'in kalp krizi geçirdiğini açıkladı. Uğur, eşi ile hastanede çekilen karesini şu notla paylaştı:

"Sevenlerimizin haberi olsun. Eninde sonunda basına sızacaktı, öyle de oldu… Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık bin şükür. Siyami Ersek Hastanesi'ndeki kıymetli hekimlerimize sonsuz teşekkürler."

"ARTIK HİÇBİR ŞEYİ KAFAYA TAKMAK YOK"

"Bugün taburcu olduk, artık evdeyiz, dinleniyoruz. Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok. Bu arada, lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin, nefesimizin gücünü o kadar iyi biliyorum ki. Rabbim hep sağlık versin, şifa versin, afiyet versin."