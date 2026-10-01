Marmara Bölgesi’nde etkisini gösteren elverişsiz hava şartları ve fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
4 SEFER İPTAL EDİLDİ
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan karşılıklı 4 deniz seferi programdan çıkarıldı.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:
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16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
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16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
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19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
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19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
Yetkililer, seyahat edecek vatandaşların olası mağduriyetler yaşamaması adına güncel sefer durumlarını resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden takip etmelerini önerdi.