Marmara Bölgesi’nde etkisini gösteren elverişsiz hava şartları ve fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

4 SEFER İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan karşılıklı 4 deniz seferi programdan çıkarıldı.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Yetkililer, seyahat edecek vatandaşların olası mağduriyetler yaşamaması adına güncel sefer durumlarını resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden takip etmelerini önerdi.