Stuttgartlı futbolcu Deniz Undav, Galatasaray karşılaşması öncesindeki son antrenmanda RAMS Park'ın çimlerine çıktıktan sonra boş tribünlere dönerek üçlü çektirdi. Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen Undav'ın bu anlarına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve yoğun etkileşim aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım'da saat 20.45'te Stuttgart'ı RAMS Park'ta konuk edecek. Alman ekibi, karşılaşma öncesindeki son çalışmasını maçın oynanacağı statta gerçekleştirdi.

GALATASARAY SEMPATİSİ YENİDEN GÜNDEMDE

Undav'ın daha önceki açıklamalarında Galatasaray'a duyduğu sempatiyi dile getirmesi, görüntülerin ardından yeniden gündeme geldi. Stuttgartlı taraftarların bir bölümü de sosyal medya paylaşımlarında futbolcunun hareketini Galatasaray'a ilgisiyle ilişkilendirdi.

Milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanan Undav, daha önce Almanya'da büyüdüğünü ve hayalinin Almanya Milli Takımı'nda oynamak olduğunu belirtmişti. Bu tercihi, Türkiye'de kamuoyunun bir bölümünden eleştiri almıştı.

Stuttgart'ın son antrenmanında, yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Demirovic de hocasıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.