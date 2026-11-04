İsveçli Candela şirketinin geliştirdiği yeni nesil feribotlar, alışılmış teknelerden oldukça farklı bir teknolojiyle çalışıyor. Yolculuk sırasında suyla temasını büyük ölçüde kesen araçlar, yüksek hızlara ulaşırken neredeyse hiç dalga oluşturmuyor.

SUYUN BİR METRE ÜZERİNDE İLERLİYOR

İsveç'in başkenti Stockholm'de hizmet veren Candela P-12 Nova, suyun altındaki bilgisayar kontrollü kanatlar sayesinde gövdesini yaklaşık bir metre yükseltiyor. Böylece suyun oluşturduğu sürtünme azalırken feribot, saatte yaklaşık 46 kilometre hıza ulaşabiliyor.

2024 yılında yolcu taşımaya başlayan 30 kişi kapasiteli feribot, Ekerö ile Stockholm şehir merkezi arasındaki 15 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 30 dakikada tamamlıyor. Geleneksel ulaşım seçeneklerinde yaklaşık bir saat süren yolculuk böylece önemli ölçüde kısalıyor.

ENERJİ TÜKETİMİNİ YÜZDE 66 AZALTTI

Yeni nesil feribotun performansı, İsveç Ulaştırma İdaresi tarafından hazırlanan raporla da değerlendirildi. Şubat 2026'da açıklanan sonuçlara göre elektrikli feribot, geleneksel teknelere kıyasla yüzde 66 daha az enerji tüketirken dizel feribotlara göre karbon salımını yüzde 94 azalttı.

Araştırmada yolcuların yüzde 95'inin deneyimden memnun kaldığı, deneme süresince yolcu sayısının ise yüzde 22,5 arttığı belirlendi.

Başarılı sonuçların ardından Candela, üretimini artırarak Hindistan, Tayland, Almanya ve Maldivler gibi farklı pazarlara açılmaya başladı.