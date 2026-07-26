Amerika kıtasından taşınan ve "deniz yamyamı" olarak adlandırılan istilacı taraklı medüz türü, Baltık Denizi'nde hızla yayılmaya başladı. Balık yumurtaları ve larvalarıyla beslenen bu istilacı tür, denizdeki doğal dengenin bozulmasına ve balıkçılık sektörünün ağır darbe almasına yol açıyor.

İSTİLACI TÜRLER DENİZ EKOSİSTEMİNİ NASIL TEHDİT EDİYOR?

Bilimsel adı Mnemiopsis leidyi olan taraklı medüz, denizlerdeki zooplankton stoklarını hızla tüketerek yerli canlı türleriyle besin rekabetine giriyor. Özellikle çağça ve sardalya gibi ticari balıkların yumurta ve larvalarını hedef alan tür, balık popülasyonlarının yenilenmesini engelliyor. Yiyecek bulamadığı dönemlerde kendi larvalarını ve ürettiği yumurtaları tüketerek hayatta kalabilen bu canlı, zorlu çevre koşullarında dahi varlığını sürdürüyor.

DOĞAL DÜŞMANLARININ AVLANMA KAPASİTESİ NEDEN DÜŞTÜ?

Baltık Denizi'nde yer alan ölü bölgelerin ve hipoksi alanlarının genişlemesi, istilacı türün yayılımını kolaylaştırıyor. Suda çözünmüş oksijen oranının düşmesi, taraklı medüzün tek doğal avcısı konumundaki dikenli balıkların avlanma kabiliyetini olumsuz etkiliyor. Oksijensiz alanlarda hareket kabiliyeti kısıtlanan yerli balıklar, medüz larvalarını yeterince tüketemediği için istilacı nüfus kontrol altına alınamıyor.

BALTIK DENİZİ'NDEKİ ÇEVRESEL DEĞİŞİM NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?

İklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artış, işgalci türün yeni alanlara yayılmasına zemin hazırlıyor. Oksijen çöllerinin büyümesi ve su seviyelerindeki dalgalanmalar yerli türlerin yaşam alanlarını daraltırken, zorlu koşullara hızlı uyum sağlayan yabancı türlerin denizdeki egemenliğini artırıyor. Bu durum, hassas dengelere sahip Baltık ekosisteminde köklü ve geri dönülemez değişimleri beraberinde getiriyor.