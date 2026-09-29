Serpil Yavuzyılmaz hakkında “yağma” ve “kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturmanın, Deniz Yavuzyılmaz’ın yaklaşık iki yıl boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde danışmanlığını yapan Özgün Avcı’nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı aktarıldı.

Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın yaklaşık 16-17 ay danışmanlığını yapan Özgün Avcı’nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade ortaya çıktı. Avcı; bazı danışmanların fiilen çalışmadığını, bunların Yavuzyılmaz’ın akrabaları olduğunu, maaş kartlarının ise milletvekili ve eşinin elinde bulunduğuna ilişkin duyum aldığını ileri sürdü.

Başsavcılık, bazı danışmanların fiilen çalışmadığı halde maaş aldığı, maaş kartlarının Yavuzyılmaz ve eşinin elinde bulunduğu yönündeki beyanları Serpil Yavuzyılmaz hakkında “yağma” ve “kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamaları yönünden inceleme başlattı.

Başsavcılığın danışmanların fiilen çalışıp çalışmadığı, danışman kadrolarında akrabalık ilişkileri, TBMM tarafından yatırılan danışman maaşlarının kimler tarafından kullanıldığı, maaş kartlarının kimlerin elinde bulunduğu, maaşların hangi atm lerden kimler tarafından çekildiğine ilişkin soruşturma yürüttüğü öğrenildi.