Yetkililer, evin bulunduğu kıyı şeridinin son yıllarda ciddi erozyona maruz kaldığını ve yapının okyanusa çok yaklaşmaya başladığını belirtti. Ev sahipleri ise binayı yıkmak yerine taşımayı tercih etti. Bu kararın ardından mühendisler, haftalar süren hazırlık çalışmasının ardından dev yapıyı tek parça halinde hareket ettirecek sistemi kurdu.

Ev önce hidrolik krikolarla yavaş yavaş yükseltildi. Daha sonra çelik kirişler ve özel taşıma sistemleri kullanılarak yeni konumuna doğru taşındı. Operasyon sırasında yapının bütünlüğünü korumak için her aşama milimetrik hesaplarla gerçekleştirildi.

DENİZİN YUTMASINDAN ÖNCE HAREKETE GEÇTİLER

Uzmanlara göre ABD'nin doğu kıyısındaki bazı bölgelerde erozyon, sahile yakın yapıların geleceğini tehdit ediyor. Özellikle fırtınalar ve yükselen deniz seviyesi nedeniyle birçok ev geçmiş yıllarda hasar gördü veya tamamen yıkıldı. Ev sahiplerinin bu yapıyı taşımaktaki temel amacı ise mülkü olası kıyı çöküşlerinden korumaktı.

Yaklaşık 128 ton ağırlığındaki evin taşınması sırasında onlarca hidrolik kriko aynı anda çalıştırıldı. Yapı dengeli şekilde yükseltilirken herhangi bir bölümde aşırı yük oluşmaması için süreç sürekli takip edildi. Operasyonun en kritik aşaması ise evin yeni temeline yerleştirilmesi oldu.

KIYI EROZYONU YÜZÜNDEN BENZER VAKALAR ARTIYOR

Uzmanlar, kıyı bölgelerinde bulunan yapıların gelecekte daha sık taşınmak zorunda kalabileceğini belirtiyor. ABD'nin çeşitli sahil kentlerinde bazı evler yıkılırken bazıları ise milyonlarca dolarlık operasyonlarla daha güvenli alanlara taşınıyor. Kuzey Carolina'daki bu ev de son yılların en dikkat çekici taşıma projelerinden biri olarak gösteriliyor.

Mühendisler, hidrolik kaldırma sistemlerinin gelişmesi sayesinde geçmişte imkansız görülen birçok yapının artık tek parça halinde taşınabildiğini ifade ediyor. 128 tonluk bu evin başarılı şekilde yeni yerine ulaştırılması da bu teknolojinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.