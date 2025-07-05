Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Suda Üssü, son aylarda ABD tarafından kara, hava ve denizden bir savunma kalesine dönüştürüldü.

İran’dan İsrail’e atılan balistik füzelere karşı görev yapan Arleigh Burke sınıfı fırkateynler, küçük savaş gemileri, denizaltılar ve yakıt ikmali taşıyan C-17 ve C-130 uçakları gibi çok sayıda savaş gemisi, Suda Limanı ve havaalanında konuşlandırıldı.

HEDEF TÜRKİYE Mİ?

Suda’ya konuşlanan savunma sistemleri arasında Patriot tipi hava savunma füzeleri ile ABD’nin kendi ülkesinden ve Avrupa’dan getirdiği insansız hava araçlarına karşı kullanılan M-LIDS sistemi de yer aldı.

M-LIDS, elektronik harp yeteneğiyle İHA sistemlerini karıştırabiliyor, gerektiğinde 30 milimetrelik topuyla hedefleri imha edebiliyor.

Türkiye'nin İHA programını büyük bir tehdit olan gören Yunanistan için Girit adasına böyle bir sistem yerleştirilmesi dikkatlerden kaçmadı.

GİRİT'TEKİ ÇELİK DUVAR

Yunanistan'da bir çelik duvara dönüşen Suda üssüne, AN/TWQ-1 Avenger hava savunma sistemi de üsse sevk edildi.

Bu sistemler, ABD Kara Kuvvetleri’ne bağlı 4. Hava Savunma Alayı’na ait olup dünyadaki birçok ABD operasyonuna eşlik etti.

Geçtiğimiz hafta sonu, ABD Avrupa-Afrika Deniz Kuvvetleri ve 6. Filo subaylarıyla birlikte bölgeye gelen General Dan Kane de ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında limanda bulunan USS Thomas Hudner savaş gemisi, İsrail’e yönelik füze saldırılarına karşı hava savunmasını desteklemek için bölgeye konuşlanan beş Arleigh Burke sınıfı fırkateynlerden biriydi.