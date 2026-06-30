Türkiye bankacılık sektöründe dengeleri değiştirebilecek önemli bir satın alma hamlesi gündeme geldi.

Türkiye'nin en büyük özel bankalarından DenizBank'ın sahibi olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük finans gruplarından Emirates NBD PJSC’nin, İngiltere merkezli küresel bankacılık devi HSBC Holdings Plc’nin Türkiye’deki faaliyetlerini satın almak amacıyla stratejik temaslar yürüttüğü ileri sürüldü.

Bloomberg'e konuşan ve sürece yakın olan kaynaklar, iki banka arasındaki resmi temasların başladığını aktardı.

KÖRFEZ DEVİNİN TÜRKİYE'DEKİ İKİNCİ BÜYÜK HAMLESİ

Dubai merkezli Emirates NBD, Türk bankacılık sektörüne yabancı bir isim değil. Finans devi, 2019 yılında Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ile yürüttüğü uzun müzakerelerin ardından, DenizBank’ın yüzde 99,85'lik hissesini yaklaşık 3 milyar dolarlık dev bir bedelle satın alarak Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmıştı. Bankanın, HSBC Türkiye operasyonlarını da bünyesine katmak istemesi, Türkiye'deki operasyonel ağını ve pazar payını daha da genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

GÖRÜŞMELER GİZLİLİK İÇİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Söz konusu müzakerelerin özel ve gizli tutulması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Emirates NBD’nin Türkiye pazarındaki varlığını pekiştirme kararlılığında olduğunu belirtti. Ancak taraflar arasındaki pazarlıkların henüz resmi bir duyuru boyutuna ulaşmadığı kaydedildi.

"ANLAŞMA SAĞLANAMAYABİLİR DE"

Görüşmelere aşina olan yetkililer, diyalog sürecinin henüz oldukça erken bir aşamada olduğunun altını çizdi. Müzakerelerin nasıl sonuçlanacağının henüz belirsizliğini koruduğunu ifade eden kaynaklar, masadan kesin bir anlaşma kararının çıkmayabileceğini ve görüşmelerin olumsuz da sonuçlanabileceğini sözlerine ekledi.

Konuya ilişkin olarak ne DenizBank'ın ana hissedarı Emirates NBD ne de HSBC kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.