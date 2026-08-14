ABD Donanması, İran ile süren savaş ortamında sekiz ayı aşkın süredir görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerine USS George Washington uçak gemisini Orta Doğu'ya gönderme hazırlıkları yapıyor.

Wall Street Journal tarafından aktarılan rotasyon planının, Lincoln gemisindeki yaşam koşullarına dair son endişeler gündeme gelmeden önce tasarlandığı, ancak zamanlamanın uzun süreli deniz görevlerinin mürettebat üzerindeki etkilerini yeniden tartışmaya açtığı belirtiliyor.

Kasım ayında göreve başlayan ve ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle Orta Doğu'ya sevk edilen USS Abraham Lincoln, İran limanlarına yönelik abluka dahil çeşitli askeri operasyonları destekledi.

Batı Pasifik'te bulunan ve son olarak Vietnam'da faaliyet gösteren Nimitz sınıfı nükleer uçak gemisi USS George Washington'ın Malakka Boğazı üzerinden Hint Okyanusu ve Orta Doğu'ya ilerlediği bildirildi.

Bu sevkıyat, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını korurken aynı zamanda Pasifik'teki asker varlığını sürdürme çabasını gösteriyor.

GÖREV SÜRESİ ASKERLERİ ÇILDIRTTI

Geminin, alışılagelmiş 30 ila 45 günlük liman molası aralıklarının aksine, yaklaşık 200 gündür hiçbir limana uğramadan görev yaptığı bildirildi.

Denizciler, aileleri ve milletvekillerinden gelen raporlarda taze gıda, süt ve hijyen malzemesi eksikliklerinin yanı sıra tesisat ve sanitasyon sorunları yaşandığı aktarıldı.

Bu durum üzerine Senatör Richard Blumenthal ve diğer milletvekilleri Pentagon'dan açıklama ve denetim talep ederken, Hegseth ve donanma yetkilileri iddiaların yanıltıcı olduğunu savunarak geminin mahrum bırakılmadığını belirtti.

Gemi şartlarına bağlı olarak artan yorgunluk ve moral bozukluğu iddialarının yanı sıra, bazı denizcilerin gemiden denize atlama girişiminde bulunduğu veya mürettebat tarafından durdurulduğuna dair haberler skandala sebep oldu.

Donanma bu iddiaların bazı boyutlarına itiraz etse de durumun askeri harbe hazırlık seviyesini etkileyebileceği ifade ediliyor.