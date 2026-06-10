Çin, küresel enerji taşımacılığında taşları yerinden oynatacak dev bir projeye resmen start verdi. Dünyanın en büyük gemi inşa şirketi olan Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC), Şanghay’daki Hudong-Zhonghua tersanesinde "QC-Max" sınıfı ilk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyıcı gemisinin yapımına başladı.

344 metre uzunluğa, 53,6 metre genişliğe sahip olacak bu dev gemi, denizcilik tarihinin en büyük siparişinin ilk meyvesi olma özelliğini taşıyor.

Bu tarihi proje, dünyanın en büyük LNG tedarikçisi konumundaki Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy ile Çinli CSSC arasında 2024 yılında imzalanan devasa bir anlaşmaya dayanıyor.

Toplam değeri 8,3 milyar doları (yaklaşık 56 milyar yuan) aşan sözleşme kapsamında Çin, Katar için tam 24 adet QC-Max sınıfı dev tanker üretecek. Katar, bu dev yatırımla önümüzdeki on yıllarda küresel pazarlardaki LNG ihracat liderliğini perçinlemeyi hedeflerken; Çin ise yüksek teknoloji gerektiren kriyojenik (eksi 163 derece soğutma) gemi inşası alanında küresel hakimiyetini ilan etmiş oluyor.

GELENEKSEL TANKERLERDEN YÜZDE 57 FAZLA KAPASİTEYE SAHİP

Mevcut geleneksel LNG tankerlerine kıyasla yüzde 57 daha fazla kapasite sunan QC-Max gemileri, teknik bir devrim niteliğinde. Tek seferde 271 bin metreküp sıvılaştırılmış gaz taşıyabilecek olan bu devasa gemilerden sadece bir tanesi, Şanghay gibi metropol bir şehirdeki 4,7 milyon hanenin tam bir aylık gaz ihtiyacını tek bir seferde karşılayabilecek güce sahip.

Enerji uzmanları, gemi başına artan bu devasa kapasitenin lojistik maliyetleri ciddi oranda düşüreceğini ve uzun mesafeli enerji ticaretini çok daha karlı hale getireceğini belirtiyor.

Henüz teslimat takvimi ve rotaları netleşmeyen 24 gemilik bu dev filonun tamamlanmasıyla birlikte, küresel enerji lojistiğinde ve deniz ticaret dengelerinde yeni bir dönemin kapıları açılacak.