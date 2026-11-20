Ticaret Bakanlığı, deniz ve hava ulaştırmacılığında kullanılan işletme ve donatım malzemelerinin gümrük muafiyeti kurallarını değiştirdi. Yeni uygulama için BİLGE sisteminde ihtiyaç duyulan teknik düzenlemelerin tamamlandığı ve devreye alındığı açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan genelgeyle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesindeki uygulamalar güncellendi. Düzenlemenin sektör temsilcilerinin sahadaki ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak hazırlandığı bildirildi.

MUAFİYET KODLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Havacılık ve denizcilik sektörlerinin gümrük işlemlerinde kullanacağı muafiyet kodları; sektör, eşya ve yetkilendirilmiş yararlanıcı kriterlerine göre yeniden düzenlendi. Böylece hangi eşyanın hangi koşullarda muafiyet kapsamında değerlendirileceğine ilişkin uygulamaların standartlaştırılması hedeflendi.

Denizcilikte kullanılan donatım ve işletme malzemeleri de havacılıkta olduğu gibi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bazında belirlendi. Bu değişiklikle eşya tanımlamalarında ve gümrük işlemlerinde standartlaşma sağlanması amaçlanıyor.

Bakanlık, yeni sistemle sektör temsilcilerinin gümrük işlemlerini daha hızlı, şeffaf ve etkin biçimde gerçekleştirebilmesini hedefliyor.

FİRMALARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Ticaret Bakanlığı, uygulamanın sorunsuz yürütülmesi için firmalar ile gümrük müşavirlerinin dikkat etmesi gereken hususları da sıraladı. Buna göre:

- Yetkili kurumlara yapılacak başvuruların ardından firmaların vergi numaralarının sistemle doğru biçimde ilişkilendirilmesi gerekiyor.

- Gümrük beyannamelerinde uygun muafiyet kodlarının seçilmesi önem taşıyor.

- Belirlenen izin sürelerine uyulması gerekiyor.

- Muafiyet kapsamında ithal edilen eşyanın devri, satışı ve kiralanmasında ilgili mevzuata uyulması gerekiyor.

- Eşyanın kullanım amacına ilişkin mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi gerekiyor.

Bakanlık, firmaların ve gümrük müşavirlerinin yeni uygulamayı takip edebilmesi için bir uygulama broşürü de yayımladı. İlgili kurumlarla iş birliği içinde, sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak gümrük işlemlerinde öngörülebilirliği ve etkinliği artıran düzenlemelerin sürdürüleceği bildirildi.