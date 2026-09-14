Çinli araştırmacılar, Batı Pasifik Okyanusu’nda zengin altın ve gümüş rezervlerine sahip yeni bir deniz altı maden sahası keşfetti. South China Morning Post’un Çin devlet televizyonu CCTV’ye dayandırdığı habere göre, keşif 10 Ağustos'ta Shenzhen'den hareket eden Xiang Yang Hong 10 araştırma gemisinin yürüttüğü 18 günlük ekspedisyon ve gerçekleştirilen 7 derin deniz dalışı sonucunda doğrulandı.

Okyanusun binlerce metre altındaki devasa rezerv iddiası uluslararası basında gündem olurken, yüksek ticari potansiyele sahip bu kaynağın uluslararası maden arama şirketleri ve küresel yatırımcıların ilgisini çektiği aktarıldı.

DENİZ TABANINDA YÜKSEK SICAKLIK

Bölgede yürütülen ön araştırmalarda 700 ila 1500 metre derinliklerde, püskürttüğü sıvının sıcaklığı 315 santigrat dereceyi aşan onlarca hidrotermal baca tespit edildi. Çin’in münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yer alan ancak kesin koordinatları açıklanmayan sahada, koni biçiminde üç masif sülfit oluşumunun bulunduğu bildirildi.

KRİTİK MİNERALLER, ALTIN VE GÜMÜŞ GÖRÜLDÜ

Yapılan laboratuvar analizleri, cevherin kalkopirit, pirit ve sfalerit gibi ekonomik açıdan kritik mineraller içerdiğini gösterdi. Numunelerde altın oranının ton başına 15,4 grama, gümüş oranının ise ton başına 1,27 kilograma kadar ulaştığı ve bu değerlerin karadaki yatak ortalamalarının üzerinde olduğu aktarıldı.

Proje yöneticilerinden Tsinghua Üniversitesi Okyanus Mühendisliği Enstitüsü Dekan Yardımcısı Song Shiji, sahanın yüksek ticari potansiyel taşıdığını belirtirken; bölgedeki aşırı sıcaklık ve basınca uyum sağlayan ekosistemlerin incelenmesinin biyolojik araştırmalara da katkı sunacağını ifade etti.