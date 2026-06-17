Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ünlü isimlerin tatil rotaları da belli olmaya başladı. Bodrum'da düzenlenen bir etkinlik için ilçeye gelen oyuncu Ahsen Eroğlu, sevgilisi Kemal Ertuğ ile birlikte deniz keyfi yaparken görüntülendi.
PLAJDA YORGUNLUĞU ATTI
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bir etkinlik kapsamında Bodrum'da bulunan ünlü isimler, konakladıkları otelin plajında günün yorgunluğunu attı.
KEMAL ERTUĞ'A ÇOK AŞIK
Oyuncu Ahsen Eroğlu'na bir süredir aşk yaşadığı Kemal Ertuğ da eşlik etti. Tatil sırasında objektiflere yansıyan çift, plajda birlikte vakit geçirdi.
DENİZE AYRI AYRI GİRDİLER
Denize ilk olarak ayrı ayrı giren Ahsen Eroğlu ve Kemal Ertuğ, daha sonra suda bir araya geldi. İkilinin keyifli halleri dikkat çekerken, deniz sonrası birlikte şezlonglarına geçerek güneşlendikleri görüldü.
Günün Trend Haberleri
Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin Bodrum tatilindeki görüntüleri, sosyal medyada da ilgi gördü.
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