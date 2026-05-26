Olay, İstanbul'da Sarıyer Emirgan Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tülay Bayrak yüzmek için denize girdi.

Bunun üzerine suda baygınlık geçirmeye başlayan Bayrak'ı gören kişiler yardıma koştu. Çevredekiler kadını su üstünde tutarak ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve acil sağlık ekipleri geldi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Tülay Bayrak'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

O ANLAR KAMERADA

Bilinci açık olduğu öğrenilen Bayrak, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayrak'ın kurtarılma anı ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.