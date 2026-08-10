Olay, dün öğle saatlerinde Uzunkum Plajı'nda meydana geldi. Aniden hava bozunca valilik, denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Ancak bu sırada plajda olan Hakan Ergin, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye, polis, itfaiye, AFAD, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile kıyıya çıkarılan Ergin, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hakan Ergin, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Hakan Ergin'in eski futbolcu olduğu ve hakemlik yaptığı, aynı zamanda Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olduğu bildirildi. Hakan Ergin'in yakınları, ölüm haberi sonrası hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

Hakan Ergin için, öğle vakti Uzunmehmet Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkanı Tahsin Erdem ile protokol üyeleri, Hakan Ergin’in yakınları ve sevenleri katıldı. Tabutu başında gözyaşı döken aile üyelerini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Ergin, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.