Olay, saat 13.30'da Kepez beldesi Boğazkent Mahallesi Lodos Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, park ettiği 17 ADU 188 plakalı otomobilin el frenini çekmeyi unuttu. 

Denizde bu görüntüyü görenler gözlerine inanamadı

Freni boşta kalan araç, denize doğru kayarak suya gömüldü.

Denizde bu görüntüyü görenler gözlerine inanamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis dalgıç ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen otomobili çıkarmak için çalışma başlattı.

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Denizde bu görüntüyü görenler gözlerine inanamadı

Olayda yaralanan kimse bulunmazken, otomobil 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından vinçle denizden çıkarıldı.