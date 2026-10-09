Denizde bu görüntüyü görenler gözlerine inanamadı

Olay, saat 13.30'da Kepez beldesi Boğazkent Mahallesi Lodos Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, park ettiği 17 ADU 188 plakalı otomobilin el frenini çekmeyi unuttu.
Freni boşta kalan araç, denize doğru kayarak suya gömüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis dalgıç ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen otomobili çıkarmak için çalışma başlattı.
Olayda yaralanan kimse bulunmazken, otomobil 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından vinçle denizden çıkarıldı.