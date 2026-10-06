Avustralya kıyılarında bulunan şişenin içindeki kâğıt incelendiğinde mesajın 132 yıl öncesine ait olduğu ortaya çıktı. Şişenin 19. yüzyılda deniz akıntılarının yönünü ve hareketini incelemek için yürütülen bilimsel bir araştırmanın parçası olduğu anlaşıldı.

ŞİŞENİN İÇİNDEN 1886 TARİHLİ MESAJ ÇIKTI

Sahilde bulunan şişenin içinde korunmuş halde bir kâğıt bulundu. Mesaj üzerindeki bilgilerin incelenmesi sonucunda belgenin 1886 yılına ait olduğu tespit edildi. Mesajın şişenin içerisinde kapalı kalması, belgenin uzun yıllar boyunca korunmasını sağladı. Şişe denize bırakılmasının üzerinden 132 yıl geçtikten sonra Avustralya kıyılarında bulundu.

BİLİMSEL DENEY İÇİN DENİZE BIRAKILMIŞ

Şişenin rastgele denize atılmadığı belirlendi. Alman bilim insanları, okyanus akıntılarının hareketlerini araştırmak amacıyla binlerce şişeyi denize bıraktı. Bulunan şişe de bu çalışmada kullanılan örneklerden biriydi.

BİNLERCE ŞİŞE DENİZE BIRAKILDI

Araştırma kapsamında hazırlanan şişelerin içine bilgiler içeren mesajlar yerleştirildi ve farklı noktalardan denize bırakıldı. Şişelerin nerede bulunduğuna ilişkin bilgilerin araştırmacılara ulaştırılmasıyla deniz akıntılarının izlediği yolların belirlenmesi amaçlandı.

MESAJIN YAŞI NASIL BELİRLENDİ?

Şişenin içinden çıkan belgedeki tarih ve bilgiler, 19. yüzyılda yürütülen Alman araştırmasıyla eşleşti. İncelemeler sonucunda şişenin 1886 yılında gerçekleştirilen okyanus akıntısı çalışmalarının bir parçası olduğu belirlendi.