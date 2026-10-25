Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kız Adası yakınlarında su alarak batan özel teknede kaybolan Burhaniye Devlet Hastanesi KBB Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü'den (60) kahreden haber geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin havadan ve denizden aralıksız sürdürdüğü arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, talihsiz doktorun 15 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

VALİLİK VE SAHİL GÜVENLİK'TEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "24.10.2026 tarihinde Ayvalık ilçesi Alibey Adası Kara Ada açıklarında bir balık avlama teknesinin su alarak batması sonucu başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin güncellemedir. Sahil Güvenlik ekiplerimizce aralıksız sürdürülen arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde, kayıp olduğu bildirilen 1 vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, olay yerine 6 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Timi, 1 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 Helikopter sevk edildiğini, deniz yüzeyindeki 8 kişinin sağ olarak kurtarıldığını hatırlattı. Yapılan son açıklamada, Dr. Şahin Bingüllü'nün cansız bedeninin teknenin battığı noktadan yaklaşık 2 bin 200 metre açıkta, Balıkadası önlerinde bulunduğu bildirildi.

"BATMASI 5 DAKİKA SÜRMEDİ"

Faciadan sağ kurtulan Murat Eygin, dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"Çocuklar kamaradaydı, üşüyorlardı. Bize teknenin su aldığını söylediler. Hemen can yeleklerini çıkarıp verdiler. Bir anda tekne batmaya başladı. Batması 5 dakika sürmedi. Ardından Sahil Güvenlik'i aradık."

TEKNE SAHİBİNİN 2 PARMAĞI KOPTU

Kazanın ardından denizden kurtarılan 8 kişi Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sırasında iki parmağının koptuğu tespit edilen tekne sahibi Ramazan Yolver, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından ileri tedavi için Bandırma'ya sevk edildi. Tedavileri tamamlanan diğer 7 kazazede ise taburcu edildi.