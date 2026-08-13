Ordu'nun Ünye ilçesinde denize girip gözden kaybolan üç genç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Keş Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Kamil Şatır, Ayhan Coşkun ve Zafer Ünsal'ın bir süre sonra görünmez olmasıyla yaşandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren kişiler, Fatsa Belediyesi itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan üç genç, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.