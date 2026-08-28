Kırklareli’nde kötü hava ve deniz koşulları nedeniyle Demirköy ve Vize ilçelerindeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Ancak yasağa rağmen Vize’ye bağlı Kıyıköy beldesindeki halk plajına giden 4 arkadaş, denize girdi.

BALIKÇILAR DA DESTEĞE GİTTİ

Bir süre sonra gençlerin güçlü dalgalar nedeniyle sürüklendiğini gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bot bölgeye yönlendirilirken, çevrede bulunan balıkçılar da kurtarma çalışmalarına destek vermek için denize açıldı.

Yapılan müdahale sonucunda 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri, 1 kişi ise balıkçılar tarafından denizden çıkarıldı. Ancak grupta bulunan Arda B.’ye ulaşılamadı. Kurtarılan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KURTARMA OPERASYONU SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Denizde mahsur kalan 3 kişinin kurtarılma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, dev dalgaların arasında yardım bekleyen kişilere ulaşmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin botla bölgeye geldiği görülüyor. Ekipler, denizdeki kişilere can yeleği ve can simidi ulaştırırken, bazı ekipler ve balıkçılar da doğrudan denize girerek kurtarma çalışmasına katıldı.

Zorlu deniz koşullarına rağmen ekipler, dalgaların arasında güçlükle ilerleyen gençlerden bir kızın kıyıya çıkarılmasını sağladı. Genç kızın kurtarıldığı anlar, sahilde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ARDA B. İÇİN ARAMA ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE

Denizde kaybolan Arda B.’yi bulmak için başlatılan çalışmalar bugün de devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri havadan helikopter, denizden botlarla arama yaparken, jandarma ekipleri dronlarla çalışmalara destek veriyor. AFAD ekipleri ise aramaları karadan sürdürüyor.

Şu ana kadar Arda B.’den herhangi bir ize ulaşılamazken, Vize Kaymakamı Kemal Balaban da bölgedeki çalışmaları takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

VİZE’DE YENİDEN DENİZE GİRME YASAĞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına uyarısının ardından Vize Kaymakamlığı tarafından ilçedeki tüm plajlarda yeniden denize girme yasağı getirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada:

"Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 28 Ağustos 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.