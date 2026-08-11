Giresun'un Eynesil ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki kale mevkisinde, Okan E, Kemal G, Kazım G ve Aydın S isimli kişiler serinlemek amacıyla denize girdi. Bu sırada 4 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan Kemal G. (30) ve Okan E, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Diğer iki kişi ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Hastaneye kaldırılan Kemal G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.