Çin kıyılarında yaşanan dikkat çekici bir olay, denizlerin altında yürütülen gizli faaliyetlere dair yeni soru işaretleri yarattı. Balıkçılar tarafından denizden çıkarılan yabancı menşeli cihazların, hassas bilgileri toplayabilecek özelliklere sahip olduğu ortaya çıktı.

10 FARKLI CİHAZ ELE GEÇİRİLDİ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, balıkçılar tarafından farklı zamanlarda toplam 10 adet yabancı su altı cihazı bulundu. Bu cihazların, deniz tabanı ve su altı hareketlerini izleyebilen gelişmiş sistemler olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, bu tür ekipmanların özellikle askeri ve stratejik verileri toplamak için kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

'CASUSLUK' ŞÜPHESİ GÜÇLENİYOR

İncelemeler sonucunda cihazların, su altı koşullarını analiz edebilen ve veri aktarımı yapabilen teknolojiler içerdiği ifade ediliyor. Bu durum, söz konusu ekipmanların yalnızca bilimsel amaçlarla değil, aynı zamanda istihbarat toplama faaliyetlerinde de kullanılabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Yetkililer, bu tür cihazların deniz tabanında gizli şekilde çalışarak gemi hareketleri ve deniz trafiği hakkında kritik bilgiler toplayabileceğini belirtiyor.

BALIKÇILARA ÖDÜL VERİLDİ

Olayın ardından cihazları bulan balıkçılar, yetkililere haber vermeleri nedeniyle ödüllendirildi. Çin’de daha önce de benzer şekilde 'şüpheli' su altı cihazlarını bulan balıkçılara resmi ödüller verildiği biliniyor.

Bu uygulama, kıyı güvenliğinin sağlanmasında yerel halkın da aktif rol oynadığını gösteriyor.

DENİZLERİN ALTINDAKİ GÖRÜNMEYEN REKABET

Uzmanlara göre bu tür olaylar, denizlerin altında giderek artan görünmez bir rekabetin işareti. Özellikle stratejik öneme sahip sularda, farklı ülkelerin su altı teknolojileriyle veri topladığı ve bu verilerin askeri planlamalarda kullanılabileceği ifade ediliyor.

Bu gelişme, küresel ölçekte deniz güvenliği ve istihbarat faaliyetlerinin ne kadar ileri seviyeye ulaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor.