Japon bilim insanları, Tokyo'nun yaklaşık 350 kilometre güneyindeki Higashi-Aogashima kalderasında küresel ölçekte yeni bir rekora imza attı. Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, su altındaki aktif volkanik kraterde yer alan bacalar yüksek miktarda altın üretiyor.

Shizuoka, Waseda ve Tokyo Üniversitelerinden araştırmacılar, robotik kollar yardımıyla okyanus tabanından kayaç örnekleri topladı. İleri teknoloji analiz yöntemleriyle incelenen örneklerde, çıplak gözle veya standart mikroskoplarla görülemeyen "görünmez altın" birikintileri ortaya çıkarıldı.

SU ALTINDAKİ "YALANCI ALTIN" REZERVİNİN İÇİNDEKİ GİZEM NEDİR?

Araştırma ekibi, nano parçacıklar halindeki gerçek altının, parlak sarı görünümü nedeniyle halk arasında "yalancı altın" olarak adlandırılan pirit mineralinin içine gömüldüğünü saptadı. Altının, piritin kimyasal yapısına atomlar halinde entegre olduğu veya mineralin içine hapsolduğu belirlendi.

Çalışmayı yürüten uzmanlar, bu su altı kraterindeki piritlerin şu an dünyadaki en yüksek altın konsantrasyonuna sahip olduğunu kaydediyor. Söz konusu kalderanın diğer hidrotermal alanlara kıyasla daha sığ bir derinlikte bulunması, bölgeyi ticari madencilik şirketleri için son derece cazip hale getiriyor.

DEVASA ALTIN KEŞFİ HANGİ EKOLOJİK TARTIŞMALARI BAŞLATTI?

Bu büyük keşif, derin deniz madenciliğinin hassas deniz ekosistemine vereceği zararlara dair küresel tartışmaları yeniden alevlendiriyor. Bilim insanları, aktif volkanik bacaların balıklardan mercanlara kadar birçok özel canlıya ev sahipliği yaptığını vurgulayarak ticari üretime karşı çıkıyor.

Dünyada henüz faaliyete geçmiş ticari bir derin deniz altın madeni bulunmuyor. Daha önce Papua Yeni Gine açıklarında kurulmak istenen benzer bir su altı maden girişimi, çevre protestoları ve işletmeci şirketin mali krize girmesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.