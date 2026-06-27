Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren bir kişi yaşamını yitirdi.
Öğle saatlerinde sahilde denize giren 33 yaşındaki Çağlar Orakçı'nın bir süre sonra suda hareketsiz kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Orakçı'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Ambulansla Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç adam, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
İlk değerlendirmelerde Orakçı'nın kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Savcılık ve güvenlik birimleri olayla ilgili inceleme başlattı.