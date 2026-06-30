Ulaştırma Bakanlığı’nca yayımlanan ve 17 Temmuz’da yürürlüğe konulacak yönetmelikle 600 bin denizci, zorunlu olarak kaptan ehliyetlerini yenileyecek. Tekne boyu 10 metreden büyük olan kaptanlar, sınavda başarılı olamazsa denize açılamayacak.

Onlar arasında ünlü armatör Teoman Arsay ile eğitmen gazeteci-yazar Turgay Noyan, sanatçılar Ata Demirer, Gani Müjde, Mehmet Aslantuğ, Beyazıt Öztürk, Uğur Yücel, Zafer Algöz, Fatih Erkoç ve çok sayıda iş insanı, bazı siyasetçiler de var.

‘İNSAN TEKNEDEN SOĞUR’

Denizciler sınavda başarılı olamazsa teknenin 10 metreden fazla her bir metresi için her kontrolde 2 bin 500 lira ceza kesilecek. Denizciler yeni yönetmeliği eleştirdi.

Deniz Harp Okulu mezunu olduğu için yönetmelik kapsamına girmeyen emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Bu yönetmelik insanımızı denizden, tekneden soğutur. Tecrübesini ispat etmiş, okyanusu aşmış denizcilerimizi başlangıç seviyesine getiriyorlar. Mavi Vatan sadece savaş gemileriyle değil, amatör denizcilerle de büyür” dedi.

60 yıllık denizciye ne eğitimi?

Amatör Denizcilik Federasyonu kurucusu Turgay Noyan, “Dünya denizlerini fetheden ünlü denizcimiz Sadun Boro ya da SÖZCÜ yazarı Bekir Coşkun yaşasa tekne kullanamayacak, kursa gidip eğitim almaları gerekecekti” dedi.

61 yıldır denizlerde olan ve tekne kullanan Noyan “Eğitim alıp sınava girecekmişim. Müktesep hak diye bir şey var. Belli bir tarihten sonra ehliyet alana yönetmelik uygulansın 60 yıllık denizciye ne eğitimi vereceksiniz?” diye sordu.