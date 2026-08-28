Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı turistik Kıyıköy beldesinde 3 gün önce meydana gelen üzücü olayda arama kurtarma seferberliği aralıksız devam ediyor. Vize Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmenin 1 gün süreyle yasaklandığı günde suya giren 4 kişi şiddetli dalgalara kapılmış, çevredekilerin ve ekiplerin müdahalesiyle 3 kişi kurtarılırken 20 yaşındaki A.B. denizde kaybolmuştu.

DEV ARAMA EKİBİ SEFERBER OLDU

Kayıp gence ulaşabilmek amacıyla bölgede geniş çaplı bir operasyon yürütülüyor. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekipleri ve yerel balıkçılar destek veriyor.

HAVADAN VE KARADAN ZAMANLA YARIŞ

Arama faaliyetleri zorlu deniz şartlarına rağmen havadan helikopter, dron ve paramotor destegiyle yürütülürken, karadan da AFAD ve jandarma ekipleri kıyı şeridini taramaya devam ediyor. Denizaltı ve su üstü aramalarının da yapıldığı bölgede, 20 yaşındaki A.B.'nin ailesi ve yakınlarının umutlu ve acılı bekleyişi sürüyor.