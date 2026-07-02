Yunanistan'daki Korint Kanalı, haritada küçük görünse de arkasında binlerce yıllık bir mühendislik hayalini barındırıyor. Mora Yarımadası'nı anakaradan ayıran kanal, Korint Körfezi ile Saronik Körfezi'ni birbirine bağlayarak İyon Denizi ile Ege Denizi arasında kısa bir geçiş sağlıyor.

Korint Kıstağı'nı aşacak bir su yolu oluşturma düşüncesi Antik Yunan dönemine kadar uzanıyor. O dönemde kanal açılamadığı için gemiler, "Diolkos" adı verilen taş döşeli yol üzerinden karadan taşınıyordu. Roma İmparatoru Nero da MS 67 yılında kazı çalışmalarını başlattı ancak projesi tamamlanamadı.

Modern kanalın inşasına 1881 yılında başlandı ve çalışmalar 1893'te tamamlandı. Yaklaşık 6,3 kilometre uzunluğundaki kanal, deniz seviyesinde yaklaşık 25 metre genişliğe sahip. Dik kaya duvarları arasında uzanan geçit, etkileyici görüntüsüyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

BÜYÜK GEMİLER İÇİN YETERSİZ

Korint Kanalı açıldığı dönemde deniz ulaşımını önemli ölçüde kolaylaştırdı. Ancak günümüzde modern yük ve yolcu gemilerinin büyük bölümü kanalın dar yapısı nedeniyle buradan geçemiyor. Bu nedenle kanal daha çok küçük tekneler, yatlar ve turistik gemiler tarafından kullanılıyor.

HEYELANLAR SÜREKLİ BAKIM GEREKTİRİYOR

Dik kaya yamaçları nedeniyle kanal zaman zaman heyelanlarla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle Yunanistan'da düzenli olarak güçlendirme ve temizlik çalışmaları yürütülüyor. Böylece hem güvenli geçiş sağlanıyor hem de tarihi yapı korunuyor.

SUYA BATAN KÖPRÜLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Korint Kanalı'nın en ilginç özelliklerinden biri de giriş ve çıkışlarında bulunan batırılabilir köprüler. Gemiler yaklaşınca köprüler suyun altına indiriliyor, geçiş tamamlandıktan sonra ise yeniden yükselerek kara trafiğine açılıyor.