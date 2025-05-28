Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren genci, bu sırada deniz bisikletiyle gezinti yapan kişiler kurtardı. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Alınan bilgiye göre Yumurtalık açıklarında deniz bisikletiyle gezintiye çıkan kişiler, bir gencin suda çırpındığını gördü. Baygınlık geçiren kişiyi, deniz bisikletindekiler kurtardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, boğulma tehlikesi geçiren gencç kıyıya çıkarıldı. Yaşananlar, arkadaş grubundaki kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İsmi öğrenilemeyen genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.