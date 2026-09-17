Özellikle Lady Elliot ve Lady Musgrave adalarının çevresinde yoğunlaşan çalışmalarda turizm işletmelerinin çalışanları da görev alıyor. Dalış veya şnorkel ekipmanıyla suya giren ekipler, mercanların dar boşluklarına saklanan salyangozları uzun cımbızlara benzeyen özel araçlarla çıkarıyor. Lady Musgrave çevresinde yalnızca iki saatlik bir dalışta 1.500 salyangozun toplandığı belirtiliyor.

MERCANLARI CANLI CANLI YİYORLAR

Drupella salyangozları Büyük Set Resifi'nin doğal türlerinden biri ancak sayıları aşırı arttığında mercanlar için ciddi bir tehdide dönüşüyor. Boyları yaklaşık 5 santimetreye ulaşabilen salyangozlar, canlı mercan dokusuyla besleniyor ve yoğun oldukları bölgelerde mercanları kendilerini yenileyebileceklerinden daha hızlı tüketebiliyor.

Yetkililere göre sorun salyangozların çoğalma kapasitesiyle daha da büyüyor. Tek bir dişi Drupella, bir üreme döneminde yaklaşık 160 bin embriyo üretebiliyor. Yumurtlamanın ardından ortaya çıkan larvalar deniz akıntılarıyla 180 kilometreye kadar taşınabildiği için yoğunluk kısa sürede başka resiflere de yayılabiliyor.

420 BİNDEN FAZLASI DENİZDEN ÇIKARILDI

Büyük Set Resifi'ndeki koruma programına 26 turizm işletmesi katılıyor ve ekipler 270'ten fazla noktayı takip ediyor. Programın başladığı 2022'den bu yana 420 binden fazla Drupella salyangozunun mercanlardan uzaklaştırıldığı açıklandı.

Çalışmanın amacı salyangozları tamamen ortadan kaldırmak değil, sayılarını mercanların yeniden büyüyebileceği seviyede tutmak. Lady Elliot Adası'nda yaklaşık iki yıl önce artışın fark edilmesinin ardından ekipler iki haftada bir toplama çalışması yapmaya başladı. Son kontrollerde salyangoz yoğunluğunun azaldığı ve mercanların doğal olarak toparlanabileceği seviyeye yaklaşmaya başladığı belirtiliyor.