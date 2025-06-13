Muğla’nın Milas ilçesine bağlı turistik Ören Mahallesi plajında denize girenler yaklaşık 30 metre açıkta bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz durduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve sahil güvenlik geldi.
Ekipler karaya çıkardıkları kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen kişinin Kars’ın Kağızman ilçesinden tatile gelen 29 yaşındaki Mehmet Ağdeve olduğunu belirledi. Ağdeve’nin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Sahil güvenlik olayla ilgili soruşturma başlattı, bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.