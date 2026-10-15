Olay, ülkenin Magallanes bölgesinde faaliyet gösteren Multiexport Patagonia şirketine ait dört balık yetiştirme tesisinde meydana geldi. Eylül ayının ortalarında başlayan mikroalg yoğunluğunun ardından balık ölümleri giderek arttı. İlk aşamada yaklaşık 300 ton olarak açıklanan ölü balık miktarı, ekim ayında 960 tona yaklaştı.

YÜZLERCE TON ÖLÜ BALIK HÂLÂ DENİZDE

Şili Ulusal Balıkçılık ve Su Ürünleri Servisi'nin (Sernapesca) 12 Ekim tarihli verilerine göre, ölen somonların toplam ağırlığı 959,24 tona ulaştı. Bu miktarın 434,57 tonu bölgeden uzaklaştırılırken yaklaşık 525 ton ölü balığın tahliyesi henüz tamamlanmadı.

En fazla etkilenen Taraba 7 ve Taraba 8 tesisleri, Puerto Natales kentinin yaklaşık 148 kilometre uzağında bulunuyor.

Ölü balık miktarının tesislerin depolama kapasitesini aşması üzerine 8 Ekim'de acil durum planları devreye sokuldu. Bölgeye özel donanımlı tekneler ve balıkların taşınması için kullanılan mavnalar gönderildi.

Toplanan ölü balıkların Los Lagos bölgesindeki işleme tesislerine taşınması planlandı. Daha fazla kaybın önüne geçmek amacıyla bazı çiftliklerde somonların planlanandan erken hasat edilmesine de başlandı.

TOPLU ÖLÜMLERİN NEDENİ MİKROALG PATLAMASI

Yetkililer, balık ölümlerinin "Leptocylindrus minimus" adlı mikroalgin denizde aşırı çoğalmasıyla bağlantılı olduğunu açıkladı. Eylül ayının ortalarından itibaren bazı yetiştirme tesislerinde bu algin yoğunluğunun kritik seviyelere ulaştığı belirlendi.

Koruma altındaki sularda yaşanan toplu ölümler, çevre örgütlerinin de tepkisini çekti. Örgütler, olayın deniz ekosistemi üzerindeki olası etkilerinin araştırılmasını ve balık yetiştirme faaliyetlerinin daha sıkı denetlenmesini istedi.

Şili yetkilileri, ölü balıkların denizden çıkarılması ve taşınması sürecinin denetlendiğini bildirdi. Olayın çevredeki doğal yaşam üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik incelemeler ise sürüyor.