İspanya'nın kuzey kıyılarında görülen Portekiz denizanası istilası, tatilciler için endişe yaratırken yetkilileri harekete geçirdi. Kantabriya kıyıları ile Bask Bölgesi'nde denizanası popülasyonunun aniden artması, birden fazla plajda yüzme yasağı getirilmesine ve geçici kapatmalara neden oldu.

Tek bir günde yüzün üzerinde sokma vakasının kaydedildiği bölgede, San Sebastián Belediyesi vakaların çoğunun hafif seyrettiğini ve toplam ziyaretçi sayısına oranla düşük kaldığını açıkladı.

Halk arasında sıklıkla denizanası olarak bilinen ancak aslında birlikte yaşayan bir organizmalar kolonisi olan Portekiz denizanaları (Physalia physalis), şiddetli ağrıya ve ciddi reaksiyonlara yol açabilen zehirli dokunaçlara sahip.

ÖLÜ BİLE OLSA DOKUNMAYIN

Uzmanlar ve yetkililer, bu canlıların kumsala vurmuş veya ölü gibi görünmüş olsa dahi kesinlikle dokunulmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Bask Hükümeti Sağlık Bakanlığı, olası bir temas durumunda vakit kaybetmeden sudan çıkılmasını, en yakın cankurtaran noktasına başvurulmasını ve ciddi belirtiler görülmesi halinde tıbbi yardım alınmasını tavsiye ediyor.

Yetkililerin paylaştığı resmi kılavuza göre, zehirli temas halinde etkilenen bölgenin yalnızca deniz suyu veya serum fizyolojik ile yıkanması, hücrelerdeki zehrin salgılanmasını tetikleyebileceği için kesinlikle tatlı su kullanılmaması gerekiyor.

Ciltte kalabilecek dokunaç artıklarının çıplak elle değil cımbız gibi bir nesneyle temizlenmesi ve şişlik ile ağrıyı hafifletmek için bir beze sarılmış buzla soğuk kompres uygulanması öneriliyor. Uzmanlar ayrıca baş dönmesi, mide bulantısı, nefes darlığı veya çok şiddetli ağrı hissedilmesi durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.