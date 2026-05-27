Yenilenebilir enerji sektöründe okyanus dalgalarını kullanma girişimleri, azgın suların yarattığı tahribat nedeniyle bugüne kadar hep hüsranla sonuçlanmıştı. Ancak Danimarkalı teknoloji şirketi Wavepiston, Kanarya Adaları’nda kurduğu yeni sistemle bu makus talihi yenmeye kararlı. Şirket, Gran Canaria kıyılarında fosil yakıtlara, güneşe veya rüzgara ihtiyaç duymadan, sadece Atlantik’in dalga gücünü kullanarak aynı anda hem elektrik üreten hem de içme suyu sağlayan öncü bir sistemi başarıyla devreye aldı.

Deniz tabanına sabitlenen ve 200 metre uzunluğa sahip olan bu devasa sistem, suyun üzerinde adeta bir hat şeklinde uzanan 24 adet özel enerji toplayıcı plakadan oluşuyor.

Dalgalar bu plakalardan geçtikçe ortaya çıkan mekanik hareket, sistemin içindeki pistonları harekete geçiriyor ve deniz suyunu sıkıştırarak yüksek bir hidrolik basınç oluşturuyor.

Sistemin en büyük inovasyonu ise tam bu noktada devreye giriyor: Geleneksel yöntemlerde önce elektrik üretilip ardından bu elektrikle su arıtılırken, Wavepiston doğrudan dalganın yarattığı doğal basıncı kullanıyor. Deniz tabanındaki borularla karadaki tesise iletilen bu basınçlı su, hiçbir dönüşüm kaybına uğramadan hem türbinleri döndürerek elektrik üretiyor hem de ters ozmoz (filtreleme) sistemiyle doğrudan tatlı içme suyuna dönüştürülüyor.

KANARYA ADALARI'NIN TERCİH EDİLMESİ

Bu teknoloji için pilot bölge olarak Kanarya Adaları'nın seçilmesi ise tesadüf değil. İçme suyu ihtiyacının yüzde 60'ından fazlasını deniz suyunu arıtarak karşılayan adada, arıtma işlemi çok yüksek elektrik maliyetlerine yol açıyor. Üstelik bu elektrik hala büyük oranda ithal dizel yakıttan elde ediliyor. Yıl boyunca istikrarlı ve orta ölçekli dalgalara sahip olan Gran Canaria, sistemin hem zarar görmeden çalışması hem de rüştünü ispatlaması için biçilmiş kaftan bir laboratuvar sunuyor.