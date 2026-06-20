Filipinler'de meydana gelen deniz petrol sızıntılarının ardından, mangrov alanlarını, balıkçılık faaliyetlerini ve kıyı yerleşimlerini korumak amacıyla yerel imkanlarla geliştirilen hindistan cevizi lifi bariyerleri kullanılmaya başlandı. Tarımsal atık olarak kabul edilen hindistan cevizi kabuklarından elde edilen bu lifler, petrol emici ve su üstünde kalabilen yapıları sayesinde sentetik bariyerlere alternatif bir acil durum yöntemi olarak öne çıkıyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ LİFİ VE KABUKLARIYLA DOLDURULMUŞ ÇUVALLARI DOLDURDULAR

2024 yılında Bataan açıklarında endüstriyel yakıt taşıyan "MT Terra Nova" adlı tankerin batması sonucu Manila Körfezi ve çevresinde petrol sızıntısı riski oluştu. Bölge sakinleri ve yerel acil müdahale ekipleri, sızıntının yayılmasını engellemek amacıyla hindistan cevizi lifi ve kabuklarıyla doldurulmuş çuvalları yüzen yapılara sabitleyerek riskli alanlara yerleştirdi.

Benzer şekilde, 11 Ağustos 2006 tarihinde Guimaras yakınlarında batan ve yaklaşık 2 milyon litre akaryakıt taşıyan "MT Solar 1" faciasında da kıyı şeridinin, balıkçılık alanlarının ve turizm bölgelerinin korunmasında yerel düzeyde bu yöntemden faydalanıldığı belirtiliyor.

BARİYERLER HIZLA KURULABİLİYOR

Uzmanlar, ağır akaryakıtın deniz yüzeyinde kalmayıp kayalara ve mangrov köklerine yapışarak temizlik çalışmalarını zorlaştırdığını ifade ediyor. Dünyanın en büyük hindistan cevizi üreticileri arasında yer alan Filipinler'de, bu malzemenin gözenekli yapısı sebebiyle petrolü çekerken suyu ittiği ve belirli bir süre boyunca batmadan kalabildiği kaydedildi.

Lojistik açıdan, endüstriyel ekipmanların ulaştırılamadığı uzak ada bölgelerinde, yerel iş gücü ve bölgede hazır bulunan tarımsal atıklar sayesinde bariyerlerin hızla kurulabildiği belirtiliyor.

TAMAMLAYICI ROLE DİKKAT ÇEKİLDİ

Uzmanlar, hindistan cevizi lifinden yapılan bariyerlerin petrol toplayıcı gemiler (skimmer), endüstriyel bariyerler ve havadan izleme gibi gelişmiş teknolojilerin yerini tamamen almadığını, ancak uzman ekipler sevk edilene kadar geçen sürede tamamlayıcı bir ilk müdahale katmanı oluşturduğunu vurguladı.

Petrolü emen liflerin kullanım sonrasında denizde bırakılmaması, ikincil bir kirliliğe yol açmaması için resmi çevre protokollerine uygun olarak toplanması, ayrıştırılması ve güvenli alanlarda bertaraf edilmesi gerektiği ifade edildi.